Der UEFA Supercup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa in Salzburg live bei Sky

Am 12. August steigt in Salzburg der UEFA Supercup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa – ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD

Andreas Herzog und Erik Meijer sind als Sky Experten im Einsatz, Herzog zusätzlich als Co-Kommentator neben Martin Konrad

Sky produziert als Host Broadcaster das TV-Signal für die weltweite Übertragung

Streame mit Sky X

Die Heimat der UEFA-Klubwettbewerbe: Sky zeigt in der Saison 2026/27 185 Spiele der UEFA Champions League und 323 Spiele der UEFA Europa League und UEFA Conference League live

Das Stadion Salzburg fungiert am 12. August als Austragungsstätte, wenn der UEFA Super Cup die neue Europacup-Saison so richtig einläutet! Das Duell um die europäische Krone zwischen Champions League-Sieger Paris Saint-Germain und Europa League-Gewinner Aston Villa gibt es live zu sehen auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD.

Der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa live bei Sky

PSG konnte in der vergangenen Saison den Titel in der Königsklasse verteidigen. Die Mannschaft von Luis Enrique setzte sich im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch. In der UEFA Europa League war Aston Villa siegreich. Die Engländer besiegten im Finale den SC Freiburg mit 3:0. Nun treffen die beiden Teams in Salzburg im UEFA Super Cup aufeinander. Wer sich zum ultimativen Fußballkönig von Europa krönt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD.

Um 20:00 Uhr begrüßt Moderatorin Constanze Weiss die Zuseher:innen gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog und Erik Meijer. Herzog wird die Partie zudem mit Martin Konrad kommentieren. Marko Stankovic und Kimberly Budinsky sind als Field Reporter im Einsatz.

Sky Österreich ist für das weltweite TV-Signal verantwortlich

Nicht nur die Fußball-Fans in Österreich dürfen sich an den von Sky produzierten Bildern erfreuen. Als Host Broadcaster zeichnet Sky auch für das weltweite TV-Signal verantwortlich.

Alle Wettbewerbe der UEFA in der Saison 2026/27 live bei Sky Sport Austria

Der Super Cup ist der Auftakt in die neue UEFA-Saison. Bei Sky sehen Fußballfans 508 Spiele der Champions, Europa und Conference League live, davon 185 Partien inklusive des Finales der Königsklasse.

Der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa live bei Sky

20:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport UHD

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte und Co-Kommentator: Andreas Herzog

Sky Experte: Erik Meijer

Kommentator: Martin Konrad

Field Reporter: Marko Stankovic & Kimberly Budinsky