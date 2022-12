Der United Cup 2023 u.a. mit Tsitsipas vs. Dimitrov jetzt live auf Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Ende Dezember findet in Australien erstmals der neu geschaffene United Cup – der Nachfolgewettbewerb des ATP Cups – statt. Für das Mixed-Event vom 29. Dezember 2022 bis zum 8. Jänner 2023 konnten sich 18 Nationen qualifizieren, die zunächst jeweils in Dreiergruppen gegeneinander antreten. Gespielt wird in den drei Städten Sydney, Brisbane und Perth.

Der United Cup 2023 in Australien live bei Sky

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 29.12., Day-Session ab 01.30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Donnerstag, 29.12., Night-Session ab 09:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Freitag, 30.12., Night-Session ab 07:30 Uhr, Day-Session auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Samstag, 31.12., Day-Session ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Sonntag, 1.1., Night-Session ab 06:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 2.1., Day-Session ab 03:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Montag, 2.1., Day-Session ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Dienstag, 3.1., Night-Session ab 06:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Mittwoch, 4.1., Night-Session ab 06:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 6.1., die Halbfinalspiele ab 02:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Freitag, 6.1., die Halbfinalspiele ab 23:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Samstag, 7.1., die Halbfinalspiele ab 07:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8.1., das Finale ab 02:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Sonntag, 8.1., das Finale ab 07:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 & Sky Sport Tennis

Beitragsbild: Imago