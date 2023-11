Der vierte Spieltag der UEFA Champions League mit viel Expertenpower bei Sky Sport Austria

AC Milan – Paris Saint-Germain am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Salzburg gegen Inter mit Sky Experte Peter Stöger als Co-Kommentator am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Alle Begegnungen des vierten Spieltags wie Bayern München gegen Galatasaray Istanbul am Mittwoch als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Die Expertenpower am vierten Spieltag: Julian Baumgartlinger & Lothar Matthäus am Dienstag und Marc Janko & Didi Hamann am Mittwoch

Halbzeit in der UEFA Champions League Gruppenphase! Auch am vierten Spieltag dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf alle Spiele der Königsklasse live bei Sky Sport Austria als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz freuen. Fans werden bei Sky Sport Austria sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch bereits ab 18:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung auf die Königsklasse des Fußballs eingestimmt.

Die UEFA Champions League am Dienstag mit Julian Baumgartlinger & Lothar Matthäus live bei Sky Sport Austria

Bereits zur frühen Anstoßzeit ist Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer am Dienstag gegen Newcastle United gefordert. Ob der BVB das Aufeinandertreffen wie zuletzt für sich entscheiden kann, wird ab 18:00 live auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Im Anschluss kommt es in der Gruppe F zum Duell zwischen dem Tabellenletzten AC Milan und Tabellenführer Paris Saint-Germain. Konnte man im Vorjahr bis ins Halbfinale einziehen, stehen die Rossoneri in dieser Saison nach drei absolvierten Spielen noch ohne Sieg da. Kann das Team von Stefano Pioli nun erstmals gewinnen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Neben dem Sky Experten Julian Baumgartlinger wird Lothar Matthäus im Studio zu Gast sein und seine Einschätzungen abgeben.

Moderatorin Constanze Weiss führt mit den Experten Julian Baumgartlinger & Lothar Matthäus durch den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert am Dienstag spannende Einblicke in die taktischen Finessen der Top-Teams.

Salzburg – Inter Mailand mit Co-Kommentator Peter Stöger sowie den Sky Experten Marc Janko & Didi Hamann am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

In der Gruppe D kommt es am Mittwoch zum Kräftemessen zwischen Salzburg und Inter Mailand. Das Hinspiel am vergangenen Spieltag konnten die Nerazzurri mir 2:1 für sich entscheiden. Um noch Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Phase der Königsklasse zu haben, benötigt das Team von Gerhard Struber einen Sieg gegen den Vorjahresfinalisten. Sky Sport Austria 2 berichtet ab 20:00 Uhr. Sky Experte Peter Stöger wird die Partie an der Seite von Philipp Paternina als Co-Kommentator begleiten. Ab 21:00 Uhr wartet auf Sky Sport Austria 3 außerdem Bayern München mit Konrad Laimer gegen Galatasaray Istanbul auf die Sky Seher:innen.

Sky Anchor Martin Konrad moderiert die UEFA Champions League am Mittwoch, während die Sky Experten Marc Janko & Didi Hamann die Leistungen der Salzburger einordnen. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 4. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Borussia Dortmund – Newcastle United ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Shakhtar Donezk – FC Barcelona ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

AC Milan – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Young Boys Bern um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Roter Stern Belgrad – RB Leipzig um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Lazio Rom – Feyenoord Rotterdam um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Atletico Madrid – Celtic Glasgow um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Porto – Royal Antwerpen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Experten: Julian Baumgartlinger & Lothar Matthäus

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

SSC Napoli – Union Berlin ab 18:00 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Real Sociedad – Benfica Lissabon ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Salzburg – Inter Mailand ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Peter Stöger

Bayern München – Galatasaray Istanbul um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Real Madrid – SC Braga um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Kopenhagen – Manchester United um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Arsenal – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

PSV Eindhoven – RC Lens um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Marc Janko & Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic