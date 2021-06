“Der Vorhang fällt”: Uruguays Weltrekordhalter “Loco” Abreu beendet Karriere

via

via Sky Sport Austria

Der uruguayische Fußball-Profi Sebastian “Loco” Abreu hat am Freitag seine Weltrekord-Karriere beendet. Der 44-Jährige steht im Guinness Buch der Rekorde als der Profi, der für die meisten Klubs gespielt hat. Abreu war in 27 Jahren für insgesamt 31 Vereine aktiv und hatte 2009 den Rekord von Torhüter Lutz Pfannenstiel gebrochen, der für 25 Klubs spielte.

“Der Tag ist gekommen, der Vorhang fällt”, hatte der frühere Nationalspieler am Donnerstag angekündigt. Sein letztes Spiel bestritt der Stürmer für den uruguayischen Erstligisten Sud America, sein Team verlor 0:5 gegen Liverpool, einem weiteren Klub aus der Hauptstadt Montevideo.

Für die Nationalmannschaft war Abreu 70 Mal im Einsatz. Unter anderem spielte er in Spanien für Deportivo La Coruna und Real Sociedad, verschiedene Klubs in seinem Heimatland sowie in Mexiko, Chile, Argentinien, Brasilien, Israel und Griechenland. Bei der WM 2010 schoss Abreu den entscheidenden Elfmeter für Uruguay im Viertelfinale gegen Ghana.

(SID)

Bild: Imago