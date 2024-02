Der Zeitplan der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto

Was steht an?

Die Biathleten treffen sich vom 7. bis 18. Februar zu ihrer Weltmeisterschaft in Nove Mesto. Beim Saisonhöhepunkt in der Vysocina Arena werden in zwölf Entscheidungen Medaillen vergeben, Weltcuppunkte gibt es keine. Die tschechische Wintersporthochburg war bereits 2013 WM-Ausrichter, los geht es am Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Nach der WM in Oberhof im Vorjahr sind die kommenden Titelkämpfe bereits an Lenzerheide (Schweiz/2025) und Otepää (Estland/2027) vergeben.

Wer sind die Favoriten bei den Männern?

Die kommen aus nur einer Nation – und zwar Norwegen. Der über Jahre schier unschlagbare Johannes Thingnes Bö ist zwar immer noch die Nummer eins im Weltcup, hat aber etwas von seiner Dominanz eingebüßt. Sein Bruder Tarjei oder seine Teamkollegen Johannes Dale-Skjevdal, Vetle Sjaastad Christiansen und Sturla Holm Lägreid ärgern ihn mittlerweile regelmäßig. International können am ehesten Sebastian Samuelsson (Schweden) und ein gesunder Doll hoffen.

Wer macht bei den Frauen das Rennen?

Da ist das Feld deutlich offener. Die auch in der Saison schon starken Französinnen Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon sind normalerweise zum Großereignis auf den Punkt in Topform. Auch die Gesamtweltcupführende Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen), Lisa Vittozzi (Italien) oder die laufstarke Elvira Öberg (Schweden) haben gute Chancen.

Der Zeitplan der Biathlon-WM in Nove Mesto (7. bis 18. Februar) im Überblick:

Mittwoch, 7. Februar

17.20 Uhr: Mixed-Staffel (4×6 km)

Donnerstag, 8. Februar

keine Wettbewerbe

Freitag, 9. Februar

17.20 Uhr: Sprint der Frauen (7,5 km)

Samstag, 10. Februar

17.05 Uhr: Sprint der Männer (10 km)

Sonntag, 11. Februar

14.30 Uhr: Verfolgung der Frauen (10 km)

17.05 Uhr: Verfolgung der Männer (12,5 km)

Montag, 12 Februar

keine Wettbewerbe

Dienstag, 13. Februar

17.10 Uhr: Einzel der Frauen (15 km)

Mittwoch, 14. Februar

17.20 Uhr: Einzel der Männer (20 km)

Donnerstag, 15. Februar

18.00 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4×3 + 1,5 km)

Freitag, 16. Februar

keine Wettbewerbe

Samstag, 17. Februar

13.45 Uhr: Staffel der Frauen (4×6 km)

16.30 Uhr: Staffel der Männer (4×7,5 km)

Sonntag, 18. Februar

14.15 Uhr: Massenstart der Frauen (12,5 km)

16.30 Uhr: Massenstart der Männer (15 km)

