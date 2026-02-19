Derby-Maßnahmen: So lange verzichtet Rapid auf Auswärtstickets

Der SK Rapid verzichtet nach den Vorfällen beim 348. Wiener Derby länger auf Tickets für den Auswärtssektor.

Wie der Verein am Donnerstag im Zuge der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit dem Wolfsberger AC bekannt gibt, wird es für mindestens drei Jahre keine Auswärtsfans bei den Wiener Derbys in der Generali Arena von Stadtrivale Austria Wien mehr geben. Damit werden frühestens in der Saison 2028/29 wieder Rapid-Fans bei einem Duell gegen die Austria in Wien Favoriten dabei sein.

Mehr Informationen zu den Strafen gibt es aktuell noch nicht, der Verein befindet sich aber weiter in Abstimmung mit Polizei, Veranstaltungsbehörden und der Bundesliga. Das Verfahren beim Senat 1 der Liga startet am kommenden Montag.

Mehr Infos in Kürze!

Bild: GEPA