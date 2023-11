Derby-Versprechen eingelöst: Scheiblehner spendiert Leberkäs – Spieler übernehmen Training

Bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz gab es nach dem Derbysieg gegen den LASK eine besondere Belohung von Trainer Gerald Scheiblehner in der ersten Trainingswoche der Länderspielpause.



Denn vor dem Derby stellte der Cheftrainer seinen Spielern als Belohnung für einen Sieg Leberkäse sowie die Bestimmung der Trainingsinhalte in Aussicht. Und Scheiblehner hat sein Versprechen eingelöst: 7,5 Kilogramm Leberkäse brachte er am Dienstag mit, fast alles wurde verputzt. Die Krafttrainings wurden gestrichen und am Freitag wird zusätzlich freigegeben.

Zudem durfte die Mannschaft die Trainingsinhalte am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag selber bestimmen. Training ist immer um 10 Uhr – bis 9Uhr möchte der Trainer erfahren, was die Mannschaft machen möchte.Am Dienstag wurden verschiedene Sportarten ausprobiert. Eine Gruppe spielte Tischtennis, eine Basketball und eine andere Beachfolleyball.

Am Mittwoch entschieden sich die Blau-Weiß-Kicker für Fußballtennis und ein 4-gegen4-Turnier. Der Plan für Donnerstag steht noch nicht, fix ist aber eines: Sportdirektor Schösswendter sorgt für das leibliche Wohl. Ob er den Leberkäse toppen kann?

In der kommenden Woche hat dann der Trainer in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim kriselnden SK Rapid (am 26. November live & exklusiv live auf Sky Sport Austria 1) wieder das Sagen über die Trainingsinhalte. Dabei darf sich Scheiblehner auch über die Rückkehr einer Stammkraft freuen. Der zuletzt verletzte Tobias Koch sollte nach seinem Muskelfaserriss wieder zur Verfügung stehen.

Highlights: Blau-Weiß Linz – LASK 2:0