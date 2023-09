Derbysieg nach Rückstand: Kapfenberg besiegt Leoben

Der Kapfenberger SV gewinnt das obersteirische Zweitliga-Derby gegen den DSV Leoben mit 2:1.

Die Aufsteiger gingen zunächst durch Ex-Bundesligaprofi Matija Horvat in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Tiba per Elfmeter jedoch auf 1:1, ehe das Spiel in der Schlussphase seine Wende fand: Joker Alexander Hofleitner fixierte in der 84. Minute den KSV-Derbysieg.

Kapfenberg steht nach dem Sieg nun auf Platz neun der Tabelle, Leoben befindet trotz der Niederlage im erweiterten Spitzenfeld auf dem sechsten Rang.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.