Derbysieg! Vienna Vikings ziehen in Austrian Bowl ein

Die Vienna Vikings sind am Sonntag in die Austrian Bowl XXXIX eingezogen.

Der Grunddurchgangssieger der Austrian Football League (AFL) setzte sich im Halbfinale im Wiener Duell gegen Titelverteidiger Danube Dragons mit 24:16 durch und darf sich nun auf ein Finalduell gegen die Prague Black Panthers freuen. Die Austrian Bowl findet in zwei Wochen, am 28. Juli um 17 Uhr, in Wiener Neustadt statt. Die Tschechen hatten sich tags zuvor bei den Graz Giants mit 27:20 durchgesetzt.

Die Vikings sind damit erstmals seit 2020 wieder österreichischer Staatsmeister, zuletzt holten sich die Wiener 2017 die Austrian Bowl. „Es war mein letztes Footballspiel. Ich hätte mir gewünscht, dass noch eines dazukommt. Man muss den Hut ziehen, die Vikings waren heute das bessere Team“, sagte Dragons-Quarterback Alexander Thury, der zuletzt zweimal die Austrian Bowl geholt hatte.

(APA)/Bild: GEPA