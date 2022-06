Deschamps nach Remis in Kroatien „überwiegend zufrieden“

Frankreichs Fußball-Nationalteam kommt am Freitag (20.45 Uhr) überraschend sieglos zum Nations-League-Duell mit Österreich in Wien. Nach dem Heim-1:2 gegen Dänemark gab es am Montag in Split gegen Kroatien ein 1:1. „Ich bin überwiegend zufrieden, aber nicht komplett. Wir hätten unsere Führung ausbauen können, haben aber am Ende noch einen Gegentreffer kassiert und daher nicht gewonnen. Das Ergebnis ist daher bedauerlich“, sagte Frankreich-Teamchef Didier Deschamps.

Der Bewerb sei dazu da, um sich bestens für die WM vorzubereiten, verschiedene Systeme zu testen und Spielern Einsatzmöglichkeiten zu geben. „Wir nützen die Nations League da so gut es geht. Es sind vor allem Vorbereitungsspiele“, verlautete Deschamps. Gleich zehn Änderungen gab es gegenüber der Auftaktpartie. „Dass da manche Automatismen noch nicht funktionieren, ist klar. Insgesamt hatten wir aber 80 Minuten lang eine gute Kontrolle und haben uns Chancen erarbeitet. Wir können viel Positives mitnehmen“, resümierte der 53-Jährige, der nach seinem Fehlen gegen Dänemark wegen des Tod seines Vaters wieder auf der Bank Platz genommen hatte.

Die Stürmerstars Kylian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezmann standen allesamt nicht in der Startelf. Letzterer bekam ab der 62. Minute als einziger davon Einsatzminuten. Am Freitag ist eine stärkere Offensivbesetzung zu erwarten, auf die ÖFB-Auswahl wird daher viel Arbeit zukommen. Frankreich will ganz klar zur Halbzeit der Gruppe 1 der Liga A nicht weiter ohne Sieg dastehen. „Mit einem von sechs möglichen Punkten sind wir nicht in der besten Position. Zu dieser Jahreszeit ist es aber für alle Teams kompliziert, besonders wenn die Spieler während der Saison sehr viel gespielt haben“, meinte Deschamps.

Bei den Kroaten, die nach dem Auftakt-0:3 gegen die ÖFB-Auswahl ebenfalls erst bei einem Punkt halten, überwog die Freude. „Unsere Jungs haben alles gegeben und Charakter gezeigt“, sagte Kroatien-Teamchef Zlatko Dalic. Sein Team hatte sich im Vergleich zum ersten Spiel deutlich verbessert gezeigt, das 1:1 nach Toren von Adrien Rabiot (52.) bzw. Andrej Kramaric (83./Elfmeter) war am Ende leistungsgerecht. „Wir haben gegen den Weltmeister ein Unentschieden erkämpft. Das ist ein großer Erfolg, auch wenn es schade ist, dass es uns nicht gelungen ist, zu gewinnen“, so Kramaric.

Auch für Star Luka Modric überwog nach seinem 150. Länderspiel das Positive: „Wir können mit der Leistung zufrieden sein. Wir müssen jetzt so weitermachen und werden dann hoffentlich mehr Punkte einfahren.“ Für ihn kam ab der 79. Minute der 19-jährige Salzburg-Akteur Luka Sucic zu seinem zweiten Länderspieleinsatz. Erst danach wurde die Niederlage noch verhindert. Deshalb waren auch die kroatischen Medien zufrieden. „Großes Remis einer exzellenten kroatischen Mannschaft“, schrieb „Sportske novosti“.

(APA)

Bild: Imago