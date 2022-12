Deschamps warnt: Marokko im Halbfinale „keine Überraschung“

via

via Sky Sport Austria

Titelverteidiger Frankreich geht mit großem Respekt vor dem Überraschungsteam Marokko ins Halbfinale der Fußball-WM. „Sie haben einige der besten Teams der Welt geschlagen. Sie haben diese Siege nicht gestohlen, sie haben es verdient“, sagte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps nach dem 2:1 (1:0) im Viertelfinale gegen England.

Es sei „fantastisch“, was das erste Team vom afrikanischen Kontinent unter den besten Vier einer WM erreicht habe. „Das kann ihnen niemand mehr nehmen. Es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie so weit gekommen sind“, sagte Deschamps vor dem Duell mit dem Außenseiter am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ). Dass Marokko im Halbfinale stehe, sei „keine Überraschung. Sie haben erst ein Tor kassiert“.

Auch Frankreichs Rekordtorschütze Olivier Giroud warnte vor dem Underdog. „Sie haben ihre Stärke schon unter Beweis gestellt. Am Mittwoch kann alles passieren“, sagte der Angreifer, der den Weltmeister mit dem Treffer zum 2:1 ins Halbfinale geköpft hatte. Es werde ein „hartes Spiel“, aber „wir wollen den ganzen Weg gehen“.

(SID) / Bild: Imago