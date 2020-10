Dest über Messi: “Habe keine Ahnung, was er mir erzählt hat”

Sergino Dest ist erst seit kurzer Zeit beim FC Barcelona. Der 19-Jährige, an dem auch der FC Bayern interessiert war, wechselte für 25 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Katalanen.

Dort hat der Rechtsverteidiger schon einiges erlebt. Bei der offiziellen Vorstellung im Camp Nou lief es nicht wie gewünscht, die Nervosität war dem Youngster beim Jonglieren des Balles anzumerken. Am Sonntag feierte der US-Amerikaner beim 1:1 gegen Sevilla sein Debüt im Barca-Dress.

“Solange wir uns beide anlächeln, wird alles in Ordnung sein”

Nach dem Spiel sprach Dest über seine ersten Eindrücke bei seinem neuen Klub. Zu Lionel Messi hatte er eine Anekdote parat.

“Ich habe heute alle gesehen, auch Messi. Der Argentinier spricht zwar kein Englisch, aber es war etwas ganz Besonderes, ihn zu treffen. Ich will ehrlich sein, ich habe keine Ahnung, was er mir erzählt hat, aber solange wir uns beide anlächeln, wird alles in Ordnung sein”, so Dest.

