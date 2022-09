Sergino Dest wird den FC Barcelona verlassen.

Der Außenverteidiger ist laut Fabrizio Romano am Donnerstagmorgen in Mailand angekommen. Heute steht zunächst der Medizincheck beim AC Milan an, danach folgt die Vertragsunterschrift. Der US-Amerikaner soll ein Jahr an den italienischen Meister verliehen werden, anschließend besteht eine Kaufoption über 20 Millionen Euro.

(Red.)

Bild: Imago