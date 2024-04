Deswegen sollten Salzburg-Fans heute den FC Bayern anfeuern

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg ist in der UEFA Champions League in dieser Saison zwar in der Gruppenphase gescheitert, Salzburg-Fans dürfen heute aber dennoch mit Spannung nach München auf das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Arsenal blicken (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass).

Für die „Bullen“ geht es um die erstmalige Teilnahme eines österreichischen Vereins an einer Klub-WM. Sollte Bayern München im Champions-League-Viertelfinale Arsenal ausschalten, hätten die Bullen ihr Ticket sicher. Zwölf Startplätze des auf 32 Teams vergrößerten Turniers im Sommer 2025 in den USA gehen an Europa. Nur falls Arsenal die Champions League gewinnt, würden die Salzburger noch um die historische Teilnahme umfallen.

Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner gab sich zuletzt zurückhaltend. „Was es bedeuten würde, darüber machen wir uns wirklich konkret Gedanken, wenn es dann soweit ist. Weil vorher Luftschlösser bauen, die dann nicht eintreten, das ist gerade im Fußball mit Vorsicht zu genießen“, meinte der Bayer. Arsenal sei als Tabellenzweiter der Premier League gut drauf. „Dementsprechend wollen wir da eher mit Bedacht vorgehen.“

Salzburg winken 50 Millionen Euro

Ein Club-WM-Start würde Salzburg jedenfalls einen Geldregen in bisher nie da gewesener Form bescheren. Alleine die Antrittsprämie der FIFA beim neuen Mega-Turnier soll sich laut britischen und italienischen Medienberichte für jedes Team im Bereich von 50 Millionen Euro bewegen. Das wäre für alle anderen Clubs in der heimischen Bundesliga mehr als ein Jahresbudget.

Gespielt wird von 15. Juni bis 13. Juli 2025 im bisher bekannten Format der Männer-WM mit acht Vierergruppen. „Natürlich wissen wir, dass das eine Herausforderung wäre und unserem Club entsprechendes Renommee bringen würde“, sagte Seonbuchner. Man hätte die eine oder andere Möglichkeit mehr. „Aber das ist alles ein Konjunktiv. Und der Konjunktiv hilft uns nicht weiter. Sobald es fix wäre, dass wir dabei sind, werden wir uns konkret damit beschäftigen.“

HIGHLIGHTS | FC Arsenal – Bayern München 2:2 | Viertelfinal-Hinspiel

(red./APA) / Artikelbild: Imago/GEPA