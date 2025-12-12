Detroit & Kasper unterliegen Oilers – Minnesota siegt ohne Rossi

Minnesota Wild hat in der National Hockey League (NHL) am Donnerstag (Ortszeit) trotz zweimaligen Rückstands einen klaren Sieg gefeiert.

Das Team des derzeit verletzten Marco Rossi gewann gegen die Dallas Stars mit 5:2. Matchwinner für die Gastgeber waren Matt Boldy mit einem Tor und zwei Vorlagen und Marcus Johansson mit einem Doppelpack. Marco Kasper und die Detroit Red Wings bezogen hingegen bei den Edmonton Oilers eine 1:4-Niederlage.

Den Sieg der Kanadier brachten Zach Hyman mit drei Treffern und Oilers-Star Connor McDavid mit vier Assists unter Dach und Fach. Während Detroit im Osten derzeit auf Rang sechs liegt, ist Minnesota im Westen Fünfter. Gleich vier Tore erzielte Steven Stamkos für die Nashville Predators bei deren 7:2-Sieg gegen die St. Louis Blues.

Senators siegen Dank Doppelpacker Stützle

Auch dank Doppelpacker Tim Stützle haben die Ottawa Senators ihre Niederlagenserie in der NHL beendet. Das Team des deutschen Eishockey-Nationalspielers gewann nach zuletzt drei Pleiten am Stück bei den Columbus Blue Jackets mit 6:3, mit seinen beiden Toren trug Stützle entscheidend zum Erfolg bei. In der Eastern Conference steht Ottawa aber ebenso wie Columbus am Tabellenende.

Die Kanadier lenkten das Spiel früh in vermeintlich klare Bahnen, nach dem ersten Drittel stand es 4:1 für Ottawa. Stützle erzielte das zwischenzeitliche 3:0. Als die Blue Jackets im zweiten Durchgang ihre Aufholjagd starteten und den Anschlusstreffer erzielten, gelang dem Deutschen der vorentscheidende Treffer zum 5:3. In 30 Spielen verbuchte Stützle je 14 Tore und Assists.

Headcoach Marco Sturm setzte derweil mit den Boston Bruins seine Siegesserie fort. Gegen die Winnipeg Jets gelang der Mannschaft des deutschen Ex-Bundestrainers beim 6:3 der vierte Erfolg nacheinander. Damit steht Sturm in seiner ersten Saison als Trainer mit den Bruins in der Eastern Conference auf Platz fünf knapp vor Seiders Red Wings.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.