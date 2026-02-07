Detroit lässt New York im NBA-Schlager verblassen

Die Detroit Pistons haben in der NBA das Basketball-Spitzenspiel gegen die New York Knicks deutlich für sich entschieden.

Der Tabellenführer der Eastern Conference setzte sich am Freitag gegen seinen Verfolger mit 118:80 durch und fuhr im 51. Saisonspiel den 38. Sieg ein. Für die Knicks endete damit ein Lauf von acht Siegen in Serie. Durch ihre höchste Saisonniederlage rutschten die Knicks vom zweiten auf den dritten Rang.

Durch die Niederlage der Knicks kletterten die Boston Celtics im Osten auf den zweiten Platz. Der NBA-Rekordmeister setzte sich mit 98:96 gegen die Miami Heat durch und holte dabei einen Rückstand von 22 Punkten Differenz auf. Bei ihrem größten Comeback in dieser Saison dominierten die Celtics das dritte Viertel mit 36:15.

