Weltmeister Max Verstappen hat sich einmal mehr kritisch über den aufgeblähten Formel-1-WM-Kalender geäußert.

„Mein Gefühl ist, dass wir bereits deutlich über dem Limit sind“, sagte der Niederländer am Mittwoch in Bahrain, wo am Samstag (ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame das Rennen mit dem Sky X-Traumpass) der erste Grand Prix des Jahres steigt. Insgesamt 24 Rennen sind angesetzt. „Ich bin noch jung, aber ich weiß, dass ich das bei 24 Rennen nicht weitere zehn Jahre machen werde“, kündigte der 26-jährige Red-Bull-Pilot an.

(APA) / Bild: Imago