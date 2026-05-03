Deutliche Ligapleite für Crystal Palace

Wenige Tage nach dem Halbfinal-Hinspielsieg in der Conference League gegen Donezk hat Crystal Palace in der 35. Runde der englischen Premier League eine klare Niederlage einstecken müssen.

Das Team von Trainer Oliver Glasner musste sich dem noch um die Europacup-Plätze kämpfenden AFC Bournemouth am Sonntag auswärts 0:3 (0:2) geschlagen geben.

Am Donnestag (ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) empfangen die „Eagles“ Shakhtar Donetsk im Rückspiel um den Finaleinzug.

(APA/Red.)

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