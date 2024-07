Deutliche Pleite: Dortmund kassiert Testspielklatsche in Bangkok

Ohne ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer hat Borussia Dortmund im ersten Testspiel auf der Asien-Reise eine überraschend deutliche Niederlage kassiert.

Gegen BG Pathum United unterlagen die Westfalen mit 0:4. Der Ex-Bremer Melvyn Lorenzen brachte die Thailänder nach 15 Minuten in Führung, Teerasil Dangda erhöhte kurz vor der Pause. Nach der Pause erhöhte Jaroensak Wonggorn per Doppelpack.

Dortmund mit überraschend schwachem Auftritt

Der BVB um Neu-Trainer Nuri Sahin lieferte vor allem in der ersten Halbzeit einen erschreckend schwachen Auftritt ab. Dabei standen Akteure wie Niklas Süle, Felix Nmecha, Ex-Salzburger Karim Adeyemi oder Julian Brandt in der Startelf. Zur zweiten Halbzeit wechselte Sahin dann ordentlich durch und gab einigen Nachwuchskräften die Chance, sich zu beweisen.

Am Mittwoch bestreitet Dortmund sein zweites Testspiel auf der Asien-Reise. Dann geht es in Japan gegen Cerezo Osaka.

(skysport.de) / Bild: Imago