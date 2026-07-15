Zwei Testspiel-Pleiten für Salzburg

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in Anif zwei Testspiel-Niederlagen kassiert.

Die Mannschaft von Neo-Trainer Danny Röhl verlor am Nachmittag gegen den japanischen Erstligisten Gamba Osaka mit 0:3, am frühen Abend gab es ein 1:2 gegen Basaksehir aus der Türkei.

Salzburg gegen Osaka ohne Chance

Gegen Osaka kam vor allem der zweite Anzug der „Bullen“ zum Einsatz. Vor den Augen von Red-Bull-Technikdirektor Mario Gomez standen dennoch erfahrene Spieler wie Stefan Lainer, Frans Krätzig und Sota Kitano in der Startelf.

Issam Jebali (26. bzw. 29.) erzielte in der Anfangsphase zwei Tore für Gamba Osaka. Deniz Hümmet (54.) sorgte für die Entscheidung. Nach etwa 60 Minuten wechselte Röhl komplett durch und brachte zahlreiche Nachwuchsspieler.

Knappe Pleite gegen Basaksehir

Im zweiten Test gerieten die „Bullen“ nach einem Tor von Bertuğ Yıldırım (40.) in Rückstand. Adam Daghim (54.) gelang nach der Pause der Ausgleich. In der Schlussphase machte Tugra Turhan (88.) den Siegtreffer für den türkischen Erstligisten.