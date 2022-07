via

Sky Sport Austria

Der AC Milan hat im Testspiel gegen den Wolfsberger AC einen Kantersieg gefeiert. Im Klagenfurter Wörthersee-Stadion siegte der italienische Meister gegen die Lavanttaler mit 5:0.

Rafael Leao (39.) und Ante Rebic (41.) brachten die „Rossoneri“ schon vor der Pause komfortabel mit 2:0 in Front. Junior Messias (57.), Yacine Adli (60.) und Matteo Gabbia (66.) sorgten für drei weitere Treffer in neun Minuten und stellten etwa 20 Minuten vor Schlusspfiff den Endstand her.

Bild: GEPA