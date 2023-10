Leverkusen behauptet Tabellenführung – Auch Bayern siegt

Bayer Leverkusen geht als Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga in die Länderspielpause. Die Werkself behauptete die Spitzenposition am Sonntag mit einem souveränen 3:0-Sieg im Derby gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln. Leverkusen führt vorerst einen Punkt vor dem VfB Stuttgart und zwei vor dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Der Titelverteidiger aus München setzte sich gegen Freiburg problemlos mit 3:0 (2:0) durch.

Kingsley Coman (12. und 85.) sowie der erneut extrem spielfreudige Leroy Sané (25.) trafen für die Bayern in ungewohnter Jäger-Position. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer kam bei den Siegern in der 77. Minute ins Spiel und bereitete den Endstand vor. Philipp Lienhart fälschte Comans Schuss zum 3:0 entscheidend ab. Junior Adamu durfte in der Schlussphase ebenfalls bei Freiburg mitwirken, für Michael Gregoritsch (Wadenprobleme) kam ein Einsatz noch zu früh.

Die Tore für Leverkusen erzielten Jonas Hofmann (22.), Jeremie Frimpong (32.) und Victor Boniface (67.). Bei den Kölnern waren die ÖFB-Teamspieler Dejan Ljubicic und Florian Kainz als Kapitän über die volle Distanz im Einsatz. Der FC ist nach sieben Ligaspielen weiter sieglos und hat in dieser Saison erst einen Punkt geholt.

(APA)

Bild: Imago