Deutlicher Heimsieg gegen Horn: Rapid II überwintert als Fünfter

Die zweite Mannschaft des SK Rapid hat zum Abschluss der Herbst-Meisterschaft in der 2. Fußball-Liga einen klaren Sieg gegen den SV Horn eingefahren.

Daniel Nunoo und der in der Torschützenliste mit nun elf Treffern voranliegende Tobias Hedl erzielten beim 5:1 (4:0) der Wiener gegen die Waldviertler am Sonntag jeweils zwei Tore. Rapid II überwintert damit als Fünfter der Tabelle, Horn ist als Letzter punktegleich mit Stripfing und Lafnitz.

Der Ghanaer Nunoo traf in der ersten Viertelstunde (6., 13.) zweimal für die Hütteldorfer, Dominic Vincze und Hedl sorgten in der 17. und 21. Minute mit ihren Toren zum 4:0 für die rasche Vorentscheidung. Hedl legte eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf nach, ehe Haris Ismailcebioglu (88.) das Ehrentor für die Gäste gelang.

Bittere Nachrichten gab es am Wochenende vom Ligarivalen Vienna. Stürmer Christoph Monschein erlitt am Freitag in der Partie gegen Liefering (3:1) einen Kreuzbandriss, auch das Außenband wurde verletzt. Der 32-Jährige fehlt beim Dritten der Tabelle damit monatelang.

(APA) / Bild: GEPA