Deutlicher Sieg: St. Pauli bezwingt dezimierten HSV im Stadtderby

Ausgerechnet im Stadtderby gegen Spitzenreiter Hamburger SV hat der FC St. Pauli am Freitagabend seine Negativserie in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga beendet.

Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bezwang den Stadtrivalen mit 3:0, es war der erste volle Liga-Erfolg nach zuletzt sieben sieglosen Spielen in Serie. Eric Smith (61.), Marcel Hartel (74.) und David Otto (89.) trafen am Millerntor für die Gastgeber, bei denen Abwehrchef David Nemeth verletzungsbedingt fehlte.

Ein Platzverweis für HSV-Kapitän Sebastian Schonlau wegen einer Notbremse in Hälfte eins (28.) hatte den Weg für St. Pauli zum Sieg im 108. Derby geebnet. Der Kiezclub münzte vor rund 29.000 Zuschauern in der zweiten Hälfte seine numerische Überlegenheit dann auch in Tore um. St. Pauli verbesserte sich damit auf Rang zehn, der HSV bleibt zumindest vorläufig Tabellenführer. Vor der Partie hatte die Polizei offenbar unter Gewaltanwendung mehrere St.-Pauli-Anhänger in Gewahrsam genommen.

Greuther Fürth und Hansa Rostock trennten sich unterdessen 2:2. Lukas Hinterseer war bei den Rostockern bis zur 75. Minute im Einsatz.

