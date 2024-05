Deutsche Bundesliga: Die Lage im Abstiegskampf

Darmstadt 98 ist längst abgestiegen, vier Klubs müssen am letzten Spieltag am Samstag noch zittern – es könnte ein Drama werden. So ist die Lage im Kampf gegen den Abstieg.

14. VFL BOCHUM (33 Punkte/Tordifferenz -29), Auswärtsspiel bei Werder Bremen

Bochum ist gerettet, wenn…

– Bochum nicht verliert

– oder Mainz verliert

– oder Union Berlin nicht gewinnt.

15. FSV MAINZ 05 (32/-14), Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg

Mainz ist gerettet, wenn…

– Mainz remis spielt und Union nicht mit mindestens zwölf Toren Differenz gewinnt

– oder Mainz remis spielt und Bochum verliert

– oder Union nicht gewinnt.

16. UNION BERLIN (30/-26), Heimspiel gegen den SC Freiburg

Union ist gerettet, wenn…

– Union gewinnt und Mainz verliert

– Union gewinnt und Bochum verliert

– Union mit mindestens zwölf Toren Differenz gewinnt und Mainz remis spielt.

Union geht in die Relegation, wenn…

– Union nicht verliert

– oder Köln nicht gewinnt

– oder Union verliert und Köln gewinnt, der FC aber maximal drei Tore in der Tordifferenz aufholt*

17. 1. FC Köln (27/-29), Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim

Köln geht in die Relegation, wenn…

– Köln gewinnt und Union verliert und der FC dabei vier Tore in der Tordifferenz aufholt*

* Erst wenn Köln fünf Tore erzielt, könnten theoretisch auch drei aufgeholte Tore reichen – beispielsweise ein 0:1 von Union und ein 5:3 von Köln

Streame den letzten Spieltag mit dem Sky X-Traumpass!

(SID)/Beitragsbild: Imago