Deutsche Bundesliga gibt Rahmenterminkalender bekannt

Die deutsche Fußball-Bundesliga startet am 23. August in die Saison 2024/2025. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Rahmenterminkalender für die Spielzeit nach der EM in Deutschland hervor. Eine Woche zuvor stehen bereits die erste Runde im DFB-Pokal (16. bis 19. August) und der Supercup (17. August) an.

Die Winterpause erfolgt nach den Begegnungen am 22. Dezember 2024, die Spielzeit endet am 17. Mai 2025. Eine Woche später findet das DFB-Pokal-Finale im Berliner Olympiastadion statt.

Die 2. Bundesliga eröffnet ebenso wie die 3. Liga ihre Saison am 2. August 2024. Der letzte Spieltag wird am 18. Mai 2025 ausgetragen.

