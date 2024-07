Deutscher Bundesligist an Roko Simic interessiert

Roko Simic hat das Interesse eines deutschen Bundesligisten geweckt. Der Stürmer von Red Bull Salzburg soll laut Transferexperte Florian Plettenberg das Interesse des VFL Bochum auf sich gezogen haben. Der 20-jährige Kroate besitzt bei den Mozartstädtern noch einen Vertrag bis 2025.

Neben dem VFL Bochum soll auch der Hamburger SV Interesse an dem Stürmer zeigen. Der Stürmer kam in der vergangenen Saison auf 28 Einsätze für die Salzburger, dabei gelangen ihm fünf Tore und eine Torvorlage.

🔵🆕 VfL Bochum, very interested in Roko #Simic!

Talks took place but it’s very difficult to realize to sign the 20 y/o striker from RB Salzburg with one year left on his contract.

Not only Bochum is interested. Hamburger SV have also inquired after Simic.@_dennisbayer |… pic.twitter.com/vyJqHdPpmv

