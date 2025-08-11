Deutscher Bundesligist an Wanner interessiert

Paul Wanner bleibt ein Politikum beim FC Bayern.

Beim deutschen Rekordmeister gehen viele Telefonate wegen des 19-jährigen Top-Talents ein. Aktuell blockt Sport-Vorstand Max Eberl noch vieles ab. Nach Sky Sport DE Informationen hat sich nun auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach wegen Wanner beim FCB gemeldet. Die „Fohlen“ würden sich noch gerne auf der Zehner-Position verstärken.

Wie Sky Sport bereits zuvor berichtet hatte, gibt es sowohl im In- als auch im Ausland Interessenten für den deutschen U21-Nationalspieler, der auch für Österreich spielberechtigt wäre. Unter anderem zählt die PSV Eindhoven zu diesem Kreis – und nun auch Gladbach.

Aktuell fällt Wanner bei den Bayern aufgrund einer kleinen Bandverletzung im linken Sprunggelenk verletzt aus.

Bild: Imago