Logout
Paul Wanner bleibt ein Politikum beim FC Bayern.
Deutsche Bundesliga

Deutscher Bundesligist an Wanner interessiert

Paul Wanner bleibt ein Politikum beim FC Bayern.

Beim deutschen Rekordmeister gehen viele Telefonate wegen des 19-jährigen Top-Talents ein. Aktuell blockt Sport-Vorstand Max Eberl noch vieles ab. Nach Sky Sport DE Informationen hat sich nun auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach wegen Wanner beim FCB gemeldet. Die „Fohlen“ würden sich noch gerne auf der Zehner-Position verstärken.

Wie Sky Sport bereits zuvor berichtet hatte, gibt es sowohl im In- als auch im Ausland Interessenten für den deutschen U21-Nationalspieler, der auch für Österreich spielberechtigt wäre. Unter anderem zählt die PSV Eindhoven zu diesem Kreis – und nun auch Gladbach.

Aktuell fällt Wanner bei den Bayern aufgrund einer kleinen Bandverletzung im linken Sprunggelenk verletzt aus.

Werbung

(Red.)

Bild: Imago