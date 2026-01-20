Deutscher Goalie Wolff dankt ÖHB-„Anti-Handballern“

Andreas Wolff hat nach dem Einzug von Deutschlands Handball-Nationalteam in die EM-Hauptrunde ein dickes Lob an die „Anti-Handballer“ aus Österreich verteilt. Ausgerechnet die vom deutschen Torwart-Routinier zu Turnierbeginn für ihre Spielweise kritisierte ÖHB-Auswahl hatte dem Olympia-Zweiten mit einem 26:25-Sieg gegen Serbien entscheidende Schützenhilfe geleistet. „Österreich, ich nehme alles zurück“, schrieb er auf Instagram und versah die Zeile mit einem Herz-Symbol.

„Vielen Dank an die Österreicher, die absolut Charakter gezeigt und uns wirklich geholfen haben. Der Sieg hat uns viel Druck genommen. Wenn du ins Spiel gehst mit dem Wissen, du musst mit drei Toren gegen Spanien gewinnen, ist das keine angenehme Situation. Dass die Österreicher das durchgezogen haben, ist aller Ehren wert“, sagte Wolff nach dem 34:32-Sieg der DHB-Auswahl im Vorrundenfinale gegen Spanien. Vor dem mit 30:27 gewonnenen Auftaktspiel gegen Österreich hatte der 34-Jährige den Spielstil des Nachbarn als unattraktiven „Anti-Handball“ bezeichnet und gelästert: „Das möchte auch eigentlich keiner sehen.“

EM-Aus trotz Sieg – Möstl: „Eine Hälfte weint, eine Hälfte lächelt“

Mit dem Sieg gegen Serbien hatten die Österreicher den Deutschen eine deutlich bessere Ausgangsposition für das Abendduell verschafft. Dadurch hätte der DHB-Auswahl schon ein Remis zum Weiterkommen genügt. Bei einem serbischen Sieg hätte Deutschland mit drei Toren Vorsprung gewinnen müssen. Juri Knorr schickte daher einen „großen Dank“ an die Österreicher, die trotz ihres Sieges aus dem Turnier ausschieden. „Es ist nicht selbstverständlich und ein wenig kurios, dass sie uns nach der Woche, die sie mit uns hatten, jetzt geholfen haben“, lobte der Spielmacher.

(APA) / Bild: Imago