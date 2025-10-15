Bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland stand David Raum jeweils in der Startelf des DFB-Teams. Jetzt macht der Linksverteidiger auf Instagram extrem herabwürdige Kommentare eines Nutzers öffentlich. Der deutsche Nationalspieler äußert sich auch dazu.

Raum ist in den sozialen Medien von einem Nutzer heftig angefeindet worden. Der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig veröffentlichte in seiner Instagram-Story Hass-Nachrichten, die unter anderem darauf abzielen, dass er bei den Sachsen unter Vertrag steht. „Gute Besserung“, kommentierte der Linksverteidiger einen Bildschirm-Ausschnitt des herabwürdigenden Inhalts.

Raum Stammspieler bei Deutschland und Leipzig

Raum, dem auf Instagram über 220.000 Nutzer folgen, stand bei den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) jeweils in der Startelf von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Gegen die Luxemburger hatte er das 1:0 mit einem sehenswerten Freistoß erzielt, in der Deutschen Bundesliga spielte der Leipzig-Profi in allen sechs Partien durch.

(dpa/skysport.de) / Bild: Imago