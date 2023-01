Deutscher Zweitligist an Ex-Rapidler Ullmann interessiert

Zieht es Maximilian Ullmann nach Deutschland? Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, soll der deutsche Zweitliga-Klub 1. FC Magdeburg am Linksverteidiger interessiert sein.

Ullmann steht seit Jänner 2022 beim italienischen Serie-B-Klub FC Venezia unter Vertrag. Nach einem Jahr in Italien könnte nun der Schritt nach Deutschland folgen.

In Italien kommt Ullmann nicht auf die gehoffte Spielzeit. Nur fünf Pflichtspiele absolvierte der 26-Jährige in der aktuellen Saison für Venezia in der Serie B. Gleich viele waren es in der gesamten vergangenen Spielzeit, als Venezia aus der Serie A abstieg. Bei Venezia hat der Linksfuß noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2024.

Ullmann soll nun das Interesse beim deutschen Zweitligisten Magdeburg geweckt haben. Der Tabellensiebzehnte soll eine Leihe des Linksverteidigers anstreben. Als Tabellenvorletzter steckt Magdeburg mitten im Abstiegskampf.

Vor seinem Wechsel nach Italien kickte Ullmann in der österreichischen Bundesliga für den SK Rapid und LASK.

Bild: Imago