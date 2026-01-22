Deutschland besiegt zum EM-Hauptrundenstart Portugal

Deutschlands Handballer sind mit einem Sieg in die EM-Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Alfred Gislason bezwang den WM-Vierten Portugal in Herning 32:30 und machte mit nun 4:0 Punkten einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale.

Der Gummersbacher Miro Schluroff (7 Tore) war am Donnerstagnachmittag vor 6145 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen der beste deutsche Werfer. Nächster DHB-Gegner ist am Samstag Norwegen, anschließend warten weitere Kracherspiele gegen Olympiasieger Dänemark am Montag und Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch.

Nur die besten zwei Teams der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale. Deutschland hatte durch einen Sieg gegen den ebenfalls qualifizierten Vorrundengegner Spanien (34:32) zwei Zähler in die zweite Turnierphase mitgenommen.

(SID) / Bild: Imago