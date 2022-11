Deutschland droht bereits am Sonntag das WM-Aus

via

Nach dem 1:2-Fehlstart des DFB-Teams gegen Japan und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica kann ein deutsches Fußball-WM-Aus in Gruppe E schon am Sonntag (20.00 Uhr) besiegelt sein. Das zweite Gruppen-K.o. nach der Blamage 2018 in Russland steht fest, wenn Deutschland gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica (11.00 Uhr) mindestens einen Punkt holt.

Kompliziert wird die Lage für die DFB-Elf bei einem Unentschieden gegen Spanien. Spielt Japan zuvor gegen Costa Rica mindestens Remis, hätte Deutschland bei einem Punkt sein WM-Schicksal vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Costa Rica am 1. Dezember (20.00 Uhr) nicht mehr in der eigenen Hand.

Chancen auf den Einzug ins WM-Achtelfinale hätte die deutsche Mannschaft in jedem Fall noch nach einem Sieg gegen Spanien. Dann müsste eventuell am letzten Gruppenspieltag ordentlich gerechnet werden. Möglicherweise würde die Tordifferenz entscheiden, die bei der WM bei Punktgleichheit als Kriterium wichtiger ist als der direkte Vergleich.

