Deutschland fährt vorsichtigen Kurs bei Zuschauer-Rückkehr

via

via Sky Sport Austria

Deutsche Fußballfans dürfen sich auf eine Stadion-Rückkehr in der kommenden Bundesliga-Saison freuen. Die Arenen dürfen zu maximal 50 Prozent ausgelastet werden, wobei die Gesamtzahl der Zuschauenden vorerst bei 25.000 gedeckelt ist. Diesen Beschluss fassten am Dienstag die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien.

Rekordmeister Bayern München darf in der Allianz Arena nur vor höchstens 20.000 Fans spielen, da Bayern eine Auslastung von 35 Prozent erlaubt.

Hintergrund ist, dass Bayern aufgrund der Delta-Variante, steigender Fallzahlen in anderen Ländern und einer allfälligen Reiserückkehrer-Problematik zunächst einen vorsichtigen Kurs fahren will. Grundvoraussetzung für die Zuschauer-Rückkehr ist die Freigabe durch die zuständigen Behörden. Dabei werden die Inzidenzzahlen berücksichtigt, die nicht über 35 liegen dürfen. In Baden-Württemberg liegt die Obergrenze bei 50.

Personen, die nicht geimpft oder nach einer Corona-Erkrankung genesen sind, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Zudem sind die geltenden Hygieneregeln und das Abstandsgebot einzuhalten.

(APA) / Bild: Imago