Deutschland in Nordirland im Kampf um Rang eins in WM-Quali

Nach der erfolgreichen 4:0-Pflichtübung gegen Luxemburg ist Deutschlands Fußball-Nationalteam am Montag (20.45 Uhr) zum Start der Rückrunde in der Gruppe A der WM-Qualifikation in Nordirland gefordert.

Die beiden Teams halten wie auch die Slowakei zur Halbzeit bei sechs Punkten, Ausrutscher darf also in Belfast keiner passieren. Prekär ist die Lage für Schwedens Teamchef Jon Dahl Tomasson vor dem Heimspiel gegen den Kosovo. Einen Sieg benötigt auch Belgien.

„Am Ende müssen wir das Spiel gewinnen, das steht über allem. Ich denke, es ist nicht ratsam, die Tabelle zu lesen, wenn es nicht vorbei ist. Wir müssen die Spiele gewinnen. Und das versuchen wir am Montag“, sagte DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Sein Team tritt aufgrund des besten Torverhältnisses als Tabellenführer an, das dank der nordirischen Schützenhilfe in Form eines Heim-2:0 gegen die Slowaken, für die es in Belfast am Freitag nichts zu holen gab. Die Deutschen sind also auch deshalb gewarnt, an sich wartet im stimmungsvollen Windsor Park fix deutlich mehr Gegenwehr als von Luxemburg.

Nagelsmann fordert „Gier“ und „Galligkeit“

„Die Herangehensweise muss losgelöst sein vom Gegner“, betonte der 38-Jährige und forderte die gleiche „Gier“ und „Galligkeit“ wie gegen den lange Zeit in Unterzahl spielenden Underdog. Für die nötigen Tore soll vor allem auch Serge Gnabry sorgen. „Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht. Gerade läuft es“, sagte der 30-Jährige zu seiner Hochform. Von der ist mit Florian Wirtz ein anderer aktuell entfernt. „Ich erlebe ihn total befreit. Flo ist ein Spieler, der weiß, was er kann. Und er weiß, wie die Dinge im Fußball laufen“, erläuterte Nagelsmann.

Auf das Feld wird sein Team wieder von Joshua Kimmich geführt. „Wir müssen versuchen, auch in Nordirland zu jeder Zeit gefährlich zu werden“, sagte der DFB-Kapitän. Die Slowakei, die zum Auftakt mit einem Sieg gegen die DFB-Auswahl überrascht hatte, sollte sich in Trnava gegen das punktlose Schlusslicht Luxemburg keine Blöße geben.

Schweden hat mit nur einem Punkt aus drei Partien einen kapitalen Fehlstart in der Gruppe B hingelegt, steht nach dem jüngsten 0:2 in Solna gegen die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. In Göteborg muss nun gegen den von Franco Foda gecoachten Kosovo eine Reaktion her. Viele der mehr als 50.000 Fans hatten Tomasson schon vor der Schweiz-Partie ausgebuht, danach war auch ein Banner mit einer Rücktrittsforderung ausgerollt worden. Die Luft für den ehemaligen dänischen Topstürmer ist schon sehr dünn. Ans Aufgeben denkt der 49-Jährige aber nicht.

Tomasson: „Sind noch nicht draußen“

„Wir sind noch nicht draußen, keinesfalls. Ich habe schon bei der Auslosung gesagt, dass in der Gruppe jeder jeden schlagen kann, aber genauso jeder gegen jeden verlieren kann. Wir können also zumindest noch Zweiter werden“, sagte Tomasson. Der zweitplatzierte Kosovo hat vier Punkte, der Dritte Slowenien zwei. Die makellose Schweiz (9) ist hingegen dank der besseren Effizienz im Duell mit den Schweden enteilt. „Wie wir als Team funktionieren, ist eine Freude“, sagte der Schweizer Teamchef Murat Yakin. Das WM-Ticket könnte eventuell schon am Montag nach dem Gastspiel in Ljubljana fixiert sein.

So eine Chance hat Belgien nicht. Mit einem 0:0 gegen den einen Zähler davor liegenden Pool-J-Leader Nordmazedonien, der eine Partie mehr ausgetragen hat, konnte die Ausgangssituation nicht verbessert werden. Nun wartet am Montag in Cardiff Wales, das einen Punkt dahinter zum Überholmanöver ansetzt. Dabei muss vor allem die Chancenverwertung der „Roten Teufel“ besser werden. „Wir haben alles probiert zu treffen, aber es war frustrierend“, sagte der belgische Mittelfeldspieler Hans Vanaken. Nordmazedonien empfängt Kasachstan in Skopje.

