Deutschland schrammt an Niederlage gegen die Schweiz vorbei

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den zweiten Sieg in der Nations League verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw musste sich gegen die Schweiz beim Geisterspiel in Köln mit einem 3:3 (1:2) begnügen.

Timo Werner (28.), Kai Havertz (55.) und Serge Gnabry (60.) verhinderten mit ihren Treffern zumindest eine Niederlage. Mario Gavranovic (5./57.) und Remo Freuler (26.) hatten die Schweiz zweimal in Führung gebracht. Toni Kroos absolvierte als 15. deutscher Nationalspieler sein 100. Länderspiel.

Ukraine überrascht gegen Spanien

Spanien hat in der Nations League im vierten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique verlor trotz großer Überlegenheit und zahlreicher Chancen 0:1 (0:0) in der Ukraine und hat in der Gruppe vier nur noch einen Punkt Vorsprung auf Deutschland, das 3:3 gegen die Schweiz spielte. Wiktor Zygankow (76.) traf wie aus dem Nichts für die coronageschwächte Ukraine, die wie die DFB-Elf nun sechs Punkte auf dem Konto hat.

Spanien war von Beginn an deutlich überlegen und hatte zahlreiche gute Möglichkeiten. Doch Rodrigo Moreno (12.), Jungstar Ansu Fati (15.), Sergio Ramos (21.), Sergio Canales (34.) oder Rodrigo Hernandez (64.) scheiterten entweder an Ukraines Torwart Georgij Buschtschan, der diesmal deutlich besser aufgelegt war als zuletzt gegen Deutschland, oder zielten am Tor vorbei.

Zygankow war dann für die Ukrainer, die wie gegen die DFB-Elf (1:2) auf einige Stammspieler verzichten mussten, deutlich effizienter und bestrafte Spanien für den Chancenwucher. Das Hinspiel hatte die Furia Roja 4:0 gewonnen.

Spanien empfängt Deutschland am 17. November zum Gruppenfinale, drei Tage zuvor steht noch die Partie in der Schweiz an.

Die weiteren Ergebnisse:

Lettland – Malta 0:1

Aserbaidschan – Zypern 0:0

Montenegro – Luxemburg 1:2

Liechtenstein – San Marino 0:0

Färöer – Andorra 2:0

