Deutschland und Schweden erreichen EM-Viertelfinale

Deutschland und Schweden haben bei der Fußball-EM der Frauen den jeweils zweiten Sieg eingefahren und den Einzug ins Viertelfinale damit fixiert.

Die Deutschen drehten beim 2:1 (0:1) gegen Dänemark am Dienstag in Basel einen Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit. Dem achtfachen Europameister folgten die Schwedinnen in die K.o.-Phase. Die Skandinavierinnen schlugen Polen verdient 3:0 (1:0). Am letzten Spieltag der Gruppe kommt es nun zum direkten Duell um den Gruppensieg.

Deutschland jubelte vor 34.165 Zuschauerinnen und Zuschauern – die höchste bei einem ohne Gastgeber ausgetragenen EM-Spiel jemals verzeichnete Besucherzahl – zunächst vergebens. Der Treffer von Klara Bühl zählte aufgrund einer Abseitsstellung einer Mitspielerin nicht. Minuten später schlugen überraschend die Däninnen zu: Juventus-Stürmerin Amalie Vangsgaard traf in der 26. Minute gegen eine unsortierte deutsche Abwehr wuchtig ins kurze Eck.

Wende für Deutschland nach der Pause

Zur deutschen Vorstellung passte, dass ein Elfmeter zurückgenommen wurde, nachdem der VAR das Handspiel knapp außerhalb des Strafraums verortet hatte (40.). Die kompakt stehenden Däninnen gingen mit einem Vorsprung in die Kabine.

Nach Seitenwechsel hatten die Deutschen den Video-Referee aber auf ihrer Seite. Katrine Veje hatte ihre Gegenspielerin Linda Dallmann im Strafraum am Bein getroffen, Sjoeke Nüsken (56.) schoss den Strafstoß platziert ins Eck. Ein dänischer Patzer ebnete Deutschland schließlich die Wende. Emma Faerge traf eine Mitspielerin voll im Gesicht, die unfreiwillige Vorlage nutzte Lea Schüller (66.) zum 2:1. Der Sieg hätte danach noch höher ausfallen können.

Schweden weiter ohne Gegentor

Schweden feierte in Luzern einen souveränen Erfolg gegen Polen. Stina Blackstenius (28.) brachte ihr Team nach einer Flanke von Kosovare Asllani per Kopf voran, die schon bei über 200 Länderspielen haltende Asllani (52.) selbst nickte bei einer ähnlichen Situation nach der Pause zum zweiten Tor ein. Blackstenius hatte schon in der ersten Spielhälfte weitere Chancen auf den zweiten schwedischen Treffer ausgelassen.

Die eingewechselte Lina Hurtig (77.) war nach einem Eckball dann noch ebenfalls per Kopf zur Stelle. Schweden setzte sich mit einem Torverhältnis von 4:0 somit an die Spitze der Gruppe. Den Polinnen – sie hatten im Play-off um die EM-Teilnahme Österreich eliminiert – war ihr erstes EM-Tor nicht vergönnt. Tief in der Nachspielzeit hatte Milena Kokosz mit einem Stangentreffer Pech.

(APA) / Bild: Imago