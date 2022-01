Deutschland verpasst Handball-EM-Halbfinale

via

Die vom Corona-Chaos geplagten deutschen Handballer haben das Halbfinale bei der Europameisterschaft verpasst. Eine schwer dezimierte DHB-Auswahl verlor am Sonntagabend auch ihr drittes Hauptrunden-Spiel gegen Vize-Weltmeister Schweden mit 21:25 (10:12) und hat damit keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Phase. 13 deutsche Spieler sind beim Turnier in der Slowakei und Ungarn mittlerweile positiv auf Corona getestet worden.

Schweden holte den dritten Sieg in der Hauptrunde und stieß damit vorerst auf Platz eins vor Spanien vor. Die Iberer waren noch am Abend gegen Norwegen im Einsatz. Polen und Russland trennten sich mit einem 29:29 (13:12).

