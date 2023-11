Deutschlands Frauencoach tritt kurz vor Weltcupauftakt überraschend zurück

Den deutschen Skispringerinnen um Weltmeisterin Katharina Schmid (frühere Althaus) ist zweieinhalb Wochen vor dem Weltcup-Auftakt der Cheftrainer abhanden gekommen. Maximilian Mechler trat nach zweieinhalb Jahren im Amt überraschend zurück, an seiner Stelle wird als Interimslösung der bisherige Co-Trainer Thomas Juffinger bis Saisonende einspringen. Das gab der DSV am Mittwoch bekannt.

Unter Mechler hatten die Deutschen zahlreiche Erfolge gefeiert. Herausragend war die heurige WM in Planica, wo Schmid Gold (Normalschanze) und Bronze (Großschanze) holte und zwei Mannschaftstitel (Team, Mixed) errungen wurden.

Im Gesamtweltcup wurde Schmid hinter Eva Pinkelnig Zweite. „Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können. Obwohl ich den Zeitpunkt meines Rücktritts bedauere, bin ich fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist“, wurde Mechler in einer DSV-Aussendung zitiert.

(APA)/Bild: Imago