DFB-Coach Nagelsmann nominiert drei Neulinge – Hummels wieder zurück

Mats Hummels kehrt nach über zwei Jahren in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den Routinier von Borussia Dortmund überraschend für die anstehende USA-Reise. Der 34-Jährige hatte das bisher letzte seiner 76 Länderspiele im EM-Achtelfinale 2021 gegen England (0:2) unter Joachim Löw bestritten. Hansi Flick verzichtete in seiner Amtszeit auf Hummels.

Nagelsmann nominierte für die Spiele am 14. Oktober in Hartford gegen Gastgeber USA und vier Tage später in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko auch die Neulinge Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen). Der Münchner Leon Goretzka, den Flick zuletzt nicht berücksichtigt hatte, kehrt in den 26er-Kader zurück. Auch Thomas Müller ist dabei.

BVB-Trio außen vor

Dafür verzichtet Nagelsmann auf den unter Flick zuletzt gesetzten Dortmunder Emre Can und dessen Teamkollegen Nico Schlotterbeck. Serge Gnabry (Bayern München) und Benjamin Henrichs (RB Leipzig) fehlen verletzt.

„Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen“, sagte Nagelsmann. Es sei das Ziel, „dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen.“

Das deutsche Aufgebot

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Robin Gosens (Union Berlin), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Malick Thiaw (AC Mailand)

Mittelfeld: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern München), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Angriff: Kevin Behrens (Union Berlin), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern München)

(SID)/Bild: Imago