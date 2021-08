DFB-Pokal 1. Runde: Burgstaller trifft bei St.Pauli Sieg

via

via Sky Sport Austria

Auf Guido Burgstaller kann sich Fußball-Zweitligist FC St. Pauli verlassen. Der Deutschland-Legionär stellte mit einem Doppelpack die Weichen für den 3:2 (1:1)-Erfolg der Hamburger in einem umkämpften DFB-Pokalspiel beim Drittligisten 1. FC Magdeburg. Der 32-Jährige war in der 4. und 58. Minute für die Hamburger erfolgreich.

Der gebürtige Hamburger Sirlord Conteh (31.) erzielte in Halbzeit eins den Ausgleich. Jakov Medic (40.) brachte St. Pauli erneut in Führung, doch Conteh (54.) traf wie Burgstaller ebenfalls doppelt und schaffte das verdiente 2:2 für die aufopfernd kämpfenden Magdeburger. Trotzdem war Burgstaller der entscheidende Mann.

Der Ex-Schalker war bei seinem Dribbling in der vierten Minute nicht von drei Gegenspielern zu stoppen, versuchte dann zu passen, bekam den Ball aber wieder auf den Fuß und war dann per Direktabnahme zum 1:0 erfolgreich. Sein zweiter Torerfolg kam per Abstauber nach einem Pfostenfreistoß zustande.

1. FC Nürnberg – SSV Ulm 1846

Zweitligist 1. FC Nürnberg ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und ohne Glanz in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der viermalige Pokalsieger setzte sich beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 mit 1:0 (0:0) durch. Joker Taylan Duman (79.) erzielte den Treffer der Franken.

SV Babelsberg 03 – SpVgg Greuther Fürth

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ist nach einem Elfmeterkrimi überraschend schon in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Beim beherzt kämpfenden Regionalligisten SV Babelsberg 03 unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl am Samstag im Elfmeterschießen 4:5. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden.

David Danko verwandelte den entscheidenden Elfmeter für den Underdog, nachdem die Fürther Branimir Hrogota und Maximilian Bauer an Torhüter Marco Flügel gescheitert waren.

In der regulären Spielzeit hatten Marcel Rausch (37.) und Marcus Hoffmann (70.) für den Viertligisten getroffen. Kapitän Branimir Hrgota (22., Foulelfmeter) hatte Fürth zunächst in Führung gebracht, Julian Green (85.) gelang das 2:2.

(SID)/Bild: Imago