DFB-Pokal HEUTE LIVE auf Sky!

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde – nur Sky überträgt alle Spiele live (mit dem Sky X Traumpass alle Partien live streamen)! Ein Überblick über alle Ansetzungen der 2. Runde live im TV.

Im DFB-Pokal 2023/24 steht die zweite Runde an – und bereits die 1. Runde hatte es ganz schön in sich! Mit Bremen, Bochum, Augsburg und Darmstadt mussten gleich vier Bundesligisten die Segel streichen. Die Favoriten gaben sich dabei keine Blöße: Titelverteidiger RB Leipzig setzte sich gegen Wiesbaden durch, der FC Bayern besiegte Preußen Münster mit 4:0 und Dortmund fertigte Schott Mainz mit 6:1 ab.

In der 2. Pokalrunde kämpfen nun die verbliebenen 32 Teams um den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Dabei kommt es unter anderem vier Mal zu einem Duell zwischen zwei Bundesligisten. Der BVB empfängt die TSG Hoffenheim, der FCB ist zu Gast beim Drittligisten Saarbrücken und Leipzig trifft auf den VfL Wolfsburg.

Alle Infos zu den Spielen und Übertragungen der 2. DFB-Pokalrunde gibt es im folgenden Überblick.

Wann findet die 2. Runde im DFB-Pokal 2023 statt?

In der zweiten Runde des DFB-Pokals 2023/24 stehen am Dienstag, 31. Oktober und am Mittwoch, 01. November jeweils acht Partien auf dem Programm. An beiden Tagen gibt es zwei Anstoßzeiten: die frühen Spiele beginnen um 18:00 Uhr, die späten um 20:45 Uhr. Sky überträgt alle Partien live – wahlweise als Einzelspiel oder in der Original Sky Konferenz!



Wer spielt wann? Wir verschaffen Dir einen Überblick über die Pokal-Partien und den gesamten Spielplan!

DFB-Pokal 2023 HEUTE LIVE im TV – Spielplan 2. Runde im Überblick

Dienstag, 31. Oktober

Die Original Sky Konferenz ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

LIVE ab 17:30 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: VfL Wolfsburg – RB Leipzig live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: FC St. Pauli – FC Schalke 04 live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: FC 08 Homburg – SpVgg Greuther Fürth auf Sky Sport 5 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 20:40 Uhr: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Köln live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: Arminia Bielefeld – Hamburger SV live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: SpVgg Unterhaching – Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport 5 (Anstoß: 20:45 Uhr)

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!

Mittwoch, 01. November

Die Original Sky Konferenz ab 17:30 Uhr auf Sky Sport 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix

LIVE ab 17:30 Uhr: SV Sandhausen – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: SC Freiburg – SC Paderborn live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: Holstein Kiel – 1. FC Magdeburg auf Sky Sport 5 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 20:40 Uhr: 1. FC Saarbrücken – FC Bayern München live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: Hertha BSC – 1. FSV Mainz 05 live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: FC Viktoria Köln – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 20:45 Uhr)

LIVE ab 20:35 Uhr: 1. FC Nürnberg – Hansa Rostock auf Sky Sport 5 (Anstoß: 20:45 Uhr)

DFB-Pokal 2023/24 – Spielplan und alle Termine bis zum Finale

1. Runde: 11. bis 14. August 2023

11. bis 14. August 2023 2. Runde: 31. Oktober bis 1. November 2023

31. Oktober bis 1. November 2023 Achtelfinale: 5. & 6. Dezember 2023

5. & 6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Janur & 6./7. Februar 2024

30./31. Janur & 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2. & 3. April 2024

2. & 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024

Welche Teams sind im DFB-Pokal 2023/24 dabei?

In der zweiten Runde des DFB-Pokal 2023/24 sind noch 32 Vereine. Die Klubs nach Ligen:

Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hansa Rostock, Hertha BSC, Holstein Kiel, FC Schalke 04, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth

3. Liga: Arminia Bielefeld, FC Viktoria Köln SpVgg Unterhaching, SV Sandhausen

Regionalliga: FC 08 Homburg

Wann und wo steigt das Pokal-Finale 2024?

Das Finale des DFB-Pokals findet wie immer im Olympiastadion in Berlin statt. Dieses Mal am 25. Mai 2024.

Bild: Imago