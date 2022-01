DFB-Pokal heute live auf Sky: Achtelfinale u.a. mit Hertha BSC vs. Union Berlin

via

Sky zeigt am heutigen Mittwochabend die restlichen vier Begegnungen des DFB-Pokal-Achtelfinals live in der Original Sky Konferenz und als Einzelspiele. Alle Partien kann man mit dem Sky-X Traumpass um 15 Euro pro Monat live streamen!

Am Mittwoch gastiert um 18:30 Uhr der Zweitliga-Klub Hansa Rostock bei RB Leipzig, während Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach Hannover reist.

Im Anschluss kommt es in Berlin – obwohl erst Jänner – bereits zum Spiel des Jahres für Hertha und Union. Zwar geht Union als Favorit in die Partie, die Alte Dame hat jedoch Heimvorteil und träumt weiterhin vom Finale im heimischen Olympiastadion am 21. Mai 2022.

In der zweiten Partie um 20:45 Uhr duellieren sich die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg.

Alle Spiele des DFB-Pokals bis 2026 live bei Sky, der DFB-Pokal der Frauen in dieser Saison erstmals live

Sky bleibt auch in Zukunft Partner des Deutschen Fußball-Bundes und überträgt vier weitere Jahre alle Spiele des DFB-Pokals live. Mit der neuen Vereinbarung bleibt Sky bis mindestens einschließlich der Saison 2025/26 das Zuhause des DFB-Pokals. Ab der Saison 2022/23 wird Sky weiterhin alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben den Einzelspielen wird Sky alle parallel stattfindenden Begegnungen auch in der exklusiven Original Sky Konferenz zeigen. Somit können Fans nur bei Sky garantiert alle Spiele ihres Vereins im DFB-Pokal live erleben.

Ab dieser Saison überträgt Sky erstmals auch den DFB-Pokal der Frauen live. In jeder Runde des Wettbewerbs wird Sky ein Topspiel live übertragen. Von der ersten Runde bis einschließlich des Finals in Köln stehen somit insgesamt sechs Live-Übertragungen auf dem Programm.

Mittwoch:

18:00 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1

Moderatorin: Britta Hofmann

18:00 Uhr: RB Leipzig – Hansa Rostock live auf Sky Sport 2 und Sky Sport 4

18:00 Uhr: Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 3

20:30 Uhr: Hertha BSC – 1. FC Union Berlin live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg live auf Sky Sport 3 und Sky Sport 5

22:45 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport 1

