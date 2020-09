DFB-Pokal: Hoffenheim wendet Blamage im Elfmeterschießen ab

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Atmosphäre fast wie in Vor-Corona-Zeiten, aber keine Sensationen: Der DFB-Pokal erlebte zwar am Sonntag die Rückkehr der Zuschauer zu Tausenden, jedoch keine weiteren Favoritenstürze der Bundesligisten.

Vor 7500 Fans setzte sich Aufsteiger VfB Stuttgart beim Drittligisten Hansa Rostock glanzlos mit 1:0 (1:0) durch, und gut 3095 Besucher sahen den 3:2-Zittersieg der TSG Hoffenheim im Elfmeterschießen beim Pflichtspieldebüt des neuen Trainers Sebastian Hoeneß beim Regionalligisten Chemnitzer FC. Nach Verlängerung hatte es 2:2 (1:1, 0:0) gestanden.

Beim Spaziergang von Bayer Leverkusen zum 7:0 (6:0) gegen den Viertligisten Eintracht Norderstedt verloren sich dagegen nur 300 zugelassene Zuschauer auf den Rängen in der BayArena. Damit blieb es zunächst bei lediglich einem ausgeschiedenen Bundesligisten in der ersten Hauptrunde: Hertha BSC hatte bereits an Freitag 4:5 beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig verloren.

Die Zweitligisten beklagten am Sonntag zunächst einen Ausfall: Der FC St. Pauli enttäuschte beim 2:4 (1:2) beim Viertligisten SV Elversberg auf ganzer Linie. Holstein Kiel hatte dagegen beim 7:1 (5:1) gegen den Oberligisten FC Rielasingen-Arlen keinerlei Probleme, der SV Sandhausen siegte beim Regionalligisten TSV Steinbach Haiger 2:1 (2:1). Jahn Regensburg setzte sich beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 4:3 im Elfmeterschießen durch, und Bundesliga-Absteiger SC Paderborn gab sich beim 5:0 (3:0) beim Viertligisten SC Wiedenbrück keine Blöße.

Baumgartner erlöst Hoffenheim im Elferschießen

Vor der bislang größten Kulisse in der Coronakrise brauchte Stuttgart Geduld: Erst kurz vor der Pause gelang Silas Wamangituka (41.) im dritten Erstrundenduell in Folge mit Hansa das Führungstor im Ostseestadion. Zu diesem Zeitpunkt hatte Leverkusen gegen die völlig überforderten Norderstedter, die wegen der Corona-Auflagen auf ihr Heimrecht verzichteten, schon sechsmal getroffen. Am Ende war Nadiem Amiri mit zwei Treffern der erfolgreichste Torschütze für Bayer. Auch Neuzugang Patrik Schick erzielte sein erstes Tor für das Team von Trainer Peter Bosz.

In Chemnitz hatte Hoeneß zunächst jubeln dürfen, als Vizeweltmeister Andrej Kramaric (48.) eine sehenswerte Kombination zur Hoffenheimer Führung abschloss. Elf Minuten später musste der neue Coach beim Ausgleich von Kevin Freiberger den ersten Rückschlag einstecken. In der Verlängerung drohte nach dem 1:2 durch Christian Bickel (100.) sogar das Aus. Doch Kramaric per Foulelfmeter (111.) erzwang das Elfmeterschießen, bei dem Christoph Baumgartner für die Entscheidung sorgte.

(SID).

Beitragsbild: Getty Images.