DFB-Team dreht Partie in Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich eine exzellente Ausgangsposition für den erstmaligen Einzug ins Final Four der Nations League erspielt.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Italien in Mailand am Donnerstag 2:1 (0:1). Das Rückspiel folgt am Sonntag (20.45 Uhr) in Dortmund.

Der eingewechselte Tim Kleindienst (49.) und Leon Goretzka (76.) drehten die Partie für Deutschland, das zuletzt 1986 in Italien gewonnen hatte. Sandro Tonali (9.) hatte die Gastgeber im Giuseppe-Meazza-Stadion in Führung gebracht.

(SID) / Bild: Imago