DFB-Team droht Müller-Ausfall gegen Ungarn

DFB-Teamchef Joachim Löw muss im entscheidenden EM-Gruppenspiel gegen Ungarn womöglich auf Thomas Müller verzichten. Der Anführer des deutschen Rekordmeisters Bayern München fehlte beim Training am Montagmorgen in Herzogenaurach aufgrund einer Kapselverletzung im Knie und droht für die Begegnung am Mittwoch (21.00 Uhr) auszufallen.

Medienberichte, wonach Müllers Ausfall bereits sicher und sein Einsatz in einem möglichen Achtelfinale gefährdet sei, wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nicht bestätigen. “Das ist eine Information, die uns so nicht vorliegt”, sagte Sprecher Jens Grittner.

“So wie er sich gerade im Pool bewegt hat, ist es nicht ausgeschlossen, dass er spielt”, sagte Leon Goretzka: “Ich hoffe für uns alle, dass er fit ist, weil er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist.” Er stünde aber als Ersatz bereit, fügte der Münchner an.

Zu Beginn der Vorbereitung auf die Begegnung in München fehlten auch Mats Hummels (Patellasehnenreizung) und Ilkay Gündogan (Wadenprobleme). Ihr Einsatz dürfte aber nicht gefährdet sein.

Toni Kroos radelte zudem nur im Fitnesszelt neben dem Rasenplatz im Adi-Dassler-Stadion und absolvierte später noch eine Laufeinheit. Jonas Hofmann nahm nach seiner Knieverletzung hingegen wieder am kompletten Mannschaftstraining teil.

Auch der gegen Portugal (4:2) herausragende Robin Gosens (Adduktorenprobleme) stand auf dem Platz. Definitiv verzichten muss Löw gegen Ungarn auf Lukas Klostermann (Muskelverletzung).

Der DFB-Auswahl genügt schon ein Unentschieden, um das Achtelfinale sicher zu erreichen.

