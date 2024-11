DFB-Team peilt Gruppensieg an, „Oranje“ den Aufstieg

Der Aufstieg steht längst fest, nun soll der Gruppensieg und danach der erstmalige Einzug ins Final Four der Nations League folgen.

Deutschland will am Samstag gegen Bosnien-Herzegowina den Sieg in der Gruppe 3A sicherstellen, der im Viertelfinale im März einen Gruppenzweiten als Gegner bringt. Im Parallelspiel kann die Niederlande mit einem Heimsieg gegen Ungarn den zweiten Aufstiegsplatz fixieren.

„Wichtigstes Zwischenziel am Weg zur WM“

Zum Ende des „guten, aber nicht sehr guten“ EM-Jahres, in dem letztlich nur die Krönung beim Heimturnier fehlte, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die Ziele fest im Blick. „Wir wollen nach dem vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale den Gruppensieg in der Nations League perfekt machen – möglichst bereits vor unseren Fans im Heimspiel“, erklärte der 37-Jährige, der mit seinem Team drei Tage später in Budapest gegen Ungarn antritt.

Es soll aber nur ein erster Schritt sein. „Der erstmalige Einzug ins Final Four ist für uns im kommenden Jahr ein wichtiges Zwischenziel auf dem Weg zur WM 2026. Das größte Wort, was nach der EM so prägnant war in unserem Team, war Selbstverständnis. Dass es ein Stück Normalität wird, dass wir Spiele gewinnen“, sagte Nagelsmann.

„Wollen jeden Wettbewerb gewinnen“

Auch der Kapitän denkt längst ans nächste Jahr, in dem man sich im Hinblick auf die WM 2026 ein ähnliches Selbstvertrauen holen will wie Europameister Spanien oder Weltmeister Argentinien vor deren jüngsten Turniererfolgen. „Wenn du erfolgreich sein willst, entsteht das nicht beim Turnier. Wir wollen den Weg so positiv wie möglich gestalten. Wir wollen jeden Wettbewerb gewinnen, an dem wir teilnehmen“, sagte Joshua Kimmich.

Nagelsmann hat mit Torhüter Stefan Ortega, die Nummer zwei von Manchester City, nur einen Neuling einberufen. Ein zweiter eingeplanter Debütant sagte dagegen ab. Der 18-jährige Paul Wanner, der neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, will sich noch nicht festlegen, für welches Land er künftig spielt, und rückte lieber in das U21-Team des DFB ein. Die Unterredung mit der Bayern-Leihgabe an den 1. FC Heidenheim verlief im Vorfeld der Kaderbekanntgabe nicht so, wie von Nagelsmann erhofft.

Duell um Platz zwei

In Amsterdam steigt das Duell um Rang zwei zwischen den Niederlanden und Ungarn. Die Gastgeber können mit einem Sieg den Aufstieg sicherstellen. Teamchef Ronald Koeman hat dafür erstmals seit 14 Monaten wieder Mittelfeldspieler Frenkie de Jong vom FC Barcelona zur Verfügung. Keine Berücksichtigung fand Memphis Depay, der zum brasilianischen Club Corinthians gewechselt ist.

