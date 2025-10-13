DFB-Team vor Auswärtsspiel in Nordirland: „Nicht in Schönheit sterben wollen“

DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hat vor dem Gastspiel in der „Festung“ Windsor Park noch einmal eindringlich vor Nordirland gewarnt. „Ich erwarte einen harten Gegner. Wir müssen alles reinwerfen“, sagte der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Belfast (20.45 Uhr).

„Super wichtig“ werde beispielsweise das sogenannte „Anschlussverhalten, wenn unser Pressing mal überspielt wird“, betonte Nagelsmann. Zudem müsse seine Elf „selber versuchen, torgefährlich zu werden – und nicht in Schönheit sterben wollen“.

Schon im Hinspiel (3:1) im September sei es „nicht so einfach“ gewesen, „dieses Team zu schlagen, weil sie viele lange Bälle spielen und den ganzen Raum abdecken, um den zweiten Ball ruhig zu gewinnen“.

Das mit den langen Bällen, betonte Nagelsmann, sei übrigens „nicht respektlos“ gemeint gewesen – auch wenn das auf der grünen Insel so angekommen war: „Wenn das jemand so aufgefasst hat, sage ich Sorry.“

Die „spezielle“ Spielweise der Nordiren zwinge den Gegner, „für den zweiten Ball zu kämpfen, manchmal für den dritten und vierten Ball“. Zudem erzeugten sie viel Druck im letzten Drittel, wie das 2:0 gegen DFB-Schreck Slowakei am vergangenen Freitag gezeigt habe.

„Du musst sehr gut verteidigen, musst Mann-gegen-Mann decken, um Flanken und Standardsituationen zu vermeiden“, sagte Nagelsmann: „Du hast etwas Platz, um gute Konterangriffe zu starten, aber es wird nicht so einfach sein, also müssen wir gut spielen, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Auf die „sehr gefährlichen“ Standards habe sich die DFB-Elf noch einmal eigens vorbereitet.

