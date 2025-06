DFB-Verteidiger in der Premier League begehrt

Yann Bisseck spielte eine starke Saison für Inter Mailand und wurde erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft berufen.

Nach Sky Sport Informationen sorgen diese Leistungen für Aufsehen, sodass der 24-Jährige spannende Anfragen aus der Premier League vorliegen hat. Bei einem Top-Angebot wäre Inter bereit, den DFB-Star ziehen zu lassen.

Grundsätzlich fühlt sich der Innenverteidiger in Mailand wohl, möchte aber auch in der kommenden Saison weiter viele Spielminuten sammeln. In der abgelaufenen Serie-A-Saison kommt Bisseck auf 27 Einsätze, bei denen er drei Tore erzielte.

(sport.sky.de) / Bild: Imago