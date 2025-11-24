Diagnose & Ausfallzeit bei Rapid-Verteidiger Raux Yao steht fest

Serge-Philippe Raux Yao hat am Sonntag bei der 1:2-Niederlage von Rapid gegen den GAK zum Abschluss der 14. Bundesliga-Runde eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten.

Die befürchtete Diagnose bestätigte sich am Montag bei einer MR-Untersuchung. Der französische Innenverteidiger fällt mehrere Wochen aus, das Fußball-Jahr 2025 ist für ihn vorzeitig zu Ende. Läuft die Heilung nach Plan, wird der 26-Jährige zum Auftakt der Frühjahrsvorbereitung wieder einsatzfähig sein.

Fragwürdiger Elfmeter, Teamleistung & Raux-Yao-Verletzung: Das sagt Stöger

(APA)

